Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Anastasiya Kalashnikova
Anastasiya Kalashnikova
Kinoafisha
Persons
Anastasiya Kalashnikova
Anastasiya Kalashnikova
Anastasiya Kalashnikova
Date of Birth
20 July 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
7.0
Yurka
(2024)
Filmography
Genre
All
Crime
Drama
Year
All
2024
All
1
Films
1
Actress
1
7
Yurka
Yurka
Crime, Drama
2024, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree