Anastasiya Kalashnikova
Date of Birth
20 July 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

Yurka 7.0
Yurka (2024)

Filmography

Genre
Year
All 1 Films 1 Actress 1
Yurka 7
Yurka Yurka
Crime, Drama 2024, Russia
