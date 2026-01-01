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Kseniya Krupenina
Kseniya Krupenina
Kinoafisha
Persons
Kseniya Krupenina
Kseniya Krupenina
Kseniya Krupenina
Actor type
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.5
Smeshnaya istoriya
(2023)
0.0
Podari mne, podari
(2026)
0.0
Ya vse ispravlyu sama
(2024)
Filmography
Podari mne, podari
Romantic
2026, Russia
Detektiv na vse ruki. Delo o poteryannom schastye
Detective, Crime
2026, Russia
Trassa «More — more»
Comedy
2026, Russia
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Ya vse ispravlyu sama
Romantic,
2024, Russia
7.5
Smeshnaya istoriya
Comedy
2023, Russia
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