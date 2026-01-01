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Kseniya Krupenina
Kseniya Krupenina Kseniya Krupenina
Kinoafisha Persons Kseniya Krupenina

Kseniya Krupenina

Kseniya Krupenina

Actor type
Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Smeshnaya istoriya 7.5
Smeshnaya istoriya (2023)
Podari mne, podari 0.0
Podari mne, podari (2026)
Ya vse ispravlyu sama 0.0
Ya vse ispravlyu sama (2024)

Filmography

Podari mne, podari
Podari mne, podari
Romantic 2026, Russia
Detektiv na vse ruki. Delo o poteryannom schastye
Detektiv na vse ruki. Delo o poteryannom schastye
Detective, Crime 2026, Russia
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
Comedy 2026, Russia
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Ya vse ispravlyu sama
Ya vse ispravlyu sama
Romantic, 2024, Russia
Smeshnaya istoriya 7.5
Smeshnaya istoriya
Comedy 2023, Russia
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