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Monib Abhat
Monib Abhat
Kinoafisha
Persons
Monib Abhat
Monib Abhat
Monib Abhat
Date of Birth
19 May 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Thriller hero
Popular Films
5.9
Flight Risk
(2024)
Filmography
5.9
Flight Risk
Flight Risk
Thriller
2024, USA
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