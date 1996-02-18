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Natsumi Kawaida
Natsumi Kawaida
Kinoafisha
Persons
Natsumi Kawaida
Natsumi Kawaida
Natsumi Kawaida
Date of Birth
18 February 1996
Age
30 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress
,
Action heroine
,
Science-fiction heroine
Popular Films
8.6
Takopi's Original Sin
(2025)
8.4
Hikaru ga Shinda Natsu
(2025)
8.0
The Angel Next Door Spoils Me Rotten
(2023)
Filmography
Yoroi-Shinden Samurai Troopers
Anime, Sci-Fi, Action
2026, Japan
The Warrior Princess and the Barbaric King
Comedy, Fantasy, Romantic, Anime
2026, Japan
Though I Am an Inept Villainess
Drama, Anime, Fantasy
2026, Japan
8.4
Hikaru ga Shinda Natsu
Anime, Horror
2025, Japan
8.6
Takopi's Original Sin
Drama, Anime, Horror,
2025, Japan
5.6
Anyway, I'm Falling in Love with You.
Anime, Romantic
2025, Japan
Ninja vs. Gokudo
Anime, Action, Crime
2025, Japan
6.3
ATRI: My Dear Moments
Anime, Drama
2024, Japan
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