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Natsumi Kawaida Natsumi Kawaida
Kinoafisha Persons Natsumi Kawaida

Natsumi Kawaida

Natsumi Kawaida

Date of Birth
18 February 1996
Age
30 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Action heroine, Science-fiction heroine

Popular Films

Takopi's Original Sin 8.6
Takopi's Original Sin (2025)
Hikaru ga Shinda Natsu 8.4
Hikaru ga Shinda Natsu (2025)
The Angel Next Door Spoils Me Rotten 8.0
The Angel Next Door Spoils Me Rotten (2023)

Filmography

Yoroi-Shinden Samurai Troopers
Yoroi-Shinden Samurai Troopers
Anime, Sci-Fi, Action 2026, Japan
The Warrior Princess and the Barbaric King
The Warrior Princess and the Barbaric King
Comedy, Fantasy, Romantic, Anime 2026, Japan
Though I Am an Inept Villainess
Though I Am an Inept Villainess
Drama, Anime, Fantasy 2026, Japan
Hikaru ga Shinda Natsu 8.4
Hikaru ga Shinda Natsu
Anime, Horror 2025, Japan
Takopi's Original Sin 8.6
Takopi's Original Sin
Drama, Anime, Horror, 2025, Japan
Anyway, I'm Falling in Love with You. 5.6
Anyway, I'm Falling in Love with You.
Anime, Romantic 2025, Japan
Ninja vs. Gokudo
Ninja vs. Gokudo
Anime, Action, Crime 2025, Japan
ATRI: My Dear Moments 6.3
ATRI: My Dear Moments
Anime, Drama 2024, Japan
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