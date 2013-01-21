Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mark Andreasyan
Mark Andreasyan Mark Andreasyan
Kinoafisha Persons Mark Andreasyan

Mark Andreasyan

Mark Andreasyan

Date of Birth
21 January 2013
Age
13 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actress, Fantasy heroine, Dramatic actress

Popular Films

Muzhskoe slovo 7.1
Muzhskoe slovo (2024)
Manyunya. Priklyucheniya v derevne 6.8
Manyunya. Priklyucheniya v derevne (2024)
Domovyonok Kuzya 2 0.0
Domovyonok Kuzya 2 (2026)

Filmography

Genre
Year
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2 Domovyonok Kuzya 2
Comedy, Family, Fantasy 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Muzhskoe slovo 7.1
Muzhskoe slovo Muzhskoe slovo
Drama 2024, Russia
Watch trailer
Manyunya. Priklyucheniya v derevne 6.8
Manyunya. Priklyucheniya v derevne Manyunya. Priklyucheniya v derevne
Adventure, Comedy, Family 2024, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more