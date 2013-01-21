Menu
Mark Andreasyan
Mark Andreasyan
Mark Andreasyan
Mark Andreasyan
Mark Andreasyan
Date of Birth
21 January 2013
Age
13 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Comedy actress, Fantasy heroine, Dramatic actress
Popular Films
7.1
Muzhskoe slovo
(2024)
6.8
Manyunya. Priklyucheniya v derevne
(2024)
0.0
Domovyonok Kuzya 2
(2026)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Drama
Family
Fantasy
Year
All
2026
2024
All
3
Films
3
Actress
3
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
Comedy, Family, Fantasy
2026, Russia
Watch trailer
7.1
Muzhskoe slovo
Muzhskoe slovo
Drama
2024, Russia
Watch trailer
6.8
Manyunya. Priklyucheniya v derevne
Manyunya. Priklyucheniya v derevne
Adventure, Comedy, Family
2024, Russia
Watch trailer
