Alisa Stasyuk
Alisa Stasyuk
Date of Birth
21 January 1999
Age
26 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
9.7
Uchastok № 13
(2024)
0.0
Uchastok № 13 - 2: Zdravstvuj, papa!
(2024)
0.0
Uchastok № 13. Lyubov vopreki
(2025)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Year
All
2025
2024
All
6
Films
1
TV Shows
5
Actress
6
Uchastok № 13. Lyubov vopreki
Detective
2025, Russia
Uchastok № 13. Tochki nad i
Detective
2025, Russia
Uchastok № 13. Dolgo i schastlivo
Detective
2025, Russia
SHal'naya imperatrica
SHal'naya imperatrica
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
9.7
Uchastok № 13
Detective
2024, Russia
Uchastok № 13 - 2: Zdravstvuj, papa!
Detective
2024, Russia
