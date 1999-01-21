Menu
Alisa Stasyuk
Alisa Stasyuk

Date of Birth
21 January 1999
Age
26 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Uchastok № 13 9.7
Uchastok № 13 (2024)
Uchastok № 13 - 2: Zdravstvuj, papa! 0.0
Uchastok № 13 - 2: Zdravstvuj, papa! (2024)
Uchastok № 13. Lyubov vopreki 0.0
Uchastok № 13. Lyubov vopreki (2025)

Filmography

Uchastok № 13. Lyubov vopreki
Detective 2025, Russia
Uchastok № 13. Tochki nad i
Detective 2025, Russia
Uchastok № 13. Dolgo i schastlivo
Detective 2025, Russia
SHal'naya imperatrica
Comedy 2025, Russia
Uchastok № 13 9.7
Uchastok № 13
Detective 2024, Russia
Uchastok № 13 - 2: Zdravstvuj, papa!
Detective 2024, Russia
