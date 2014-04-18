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Nil Bugayev
Nil Bugayev Nil Bugayev
Kinoafisha Persons Nil Bugayev

Nil Bugayev

Nil Bugayev

Date of Birth
18 April 2014
Age
12 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero

Popular Films

Angels Don’t Buzz 8.8
Angels Don’t Buzz (2024)
Povelitel vetra 7.4
Povelitel vetra (2023)
Lena i spravedlivost 6.7
Lena i spravedlivost (2022)

Filmography

Vragi
Drama 2026, Russia
Normalnyj
Comedy, Drama 2025, Russia
El Ruso 5.6
El Ruso
Detective, Romantic 2024, Argentina/Russia
Otryad Svetlyachkov 5.9
Otryad Svetlyachkov Otryad Svetlyachkov
War, History, Drama 2024, Russia
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Angels Don’t Buzz 8.8
Angels Don’t Buzz Angels Don’t Buzz
Drama, Comedy, Thriller 2024, Russia / Serbia
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The Lead
The Lead The Lead
Drama 2024, Russia
Agniya 5.3
Agniya Agniya
Drama 2024, Russia
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Sny Alisy 6.1
Sny Alisy
Thriller, Detective, Mystery 2023, Russia
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