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Filmography
Nil Bugayev
Nil Bugayev
Kinoafisha
Persons
Nil Bugayev
Nil Bugayev
Nil Bugayev
Date of Birth
18 April 2014
Age
12 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Thriller hero
Popular Films
8.8
Angels Don’t Buzz
(2024)
7.4
Povelitel vetra
(2023)
6.7
Lena i spravedlivost
(2022)
Filmography
Vragi
Drama
2026, Russia
Normalnyj
Comedy, Drama
2025, Russia
5.6
El Ruso
Detective, Romantic
2024, Argentina/Russia
5.9
Otryad Svetlyachkov
Otryad Svetlyachkov
War, History, Drama
2024, Russia
Watch trailer
8.8
Angels Don’t Buzz
Angels Don’t Buzz
Drama, Comedy, Thriller
2024, Russia / Serbia
Watch trailer
The Lead
The Lead
Drama
2024, Russia
5.3
Agniya
Agniya
Drama
2024, Russia
Watch trailer
6.1
Sny Alisy
Thriller, Detective, Mystery
2023, Russia
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