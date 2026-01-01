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Nika Fisenko
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Kinoafisha
Persons
Nika Fisenko
Nika Fisenko
Nika Fisenko
Actor type
Romantic actress
,
Comedy actress
,
The Adventurer
Popular Films
7.3
Kassa nevest
(2026)
4.3
Devil's stone
(2024)
0.0
Uchitel goda
(2025)
Filmography
Detektiv na vse ruki. Delo o poteryannom schastye
Detective, Crime
2026, Russia
7.3
Kassa nevest
Romantic, Comedy
2026, Russia
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Uchitel goda
Drama
2025, Russia
Vernut zhizn
Romantic,
2024, Russia
Odnoklassniki. Byvshih ne byvaet
Romantic,
2024, Russia
4.3
Devil's stone
Devil's stone
Adventure
2024, Russia
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