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Nika Fisenko Nika Fisenko
Kinoafisha Persons Nika Fisenko

Nika Fisenko

Nika Fisenko

Actor type
Romantic actress, Comedy actress, The Adventurer

Popular Films

Kassa nevest 7.3
Kassa nevest (2026)
Devil's stone 4.3
Devil's stone (2024)
0.0
Uchitel goda (2025)

Filmography

Detektiv na vse ruki. Delo o poteryannom schastye
Detektiv na vse ruki. Delo o poteryannom schastye
Detective, Crime 2026, Russia
Kassa nevest 7.3
Kassa nevest
Romantic, Comedy 2026, Russia
Watch trailer
Uchitel goda
Drama 2025, Russia
Vernut zhizn
Vernut zhizn
Romantic, 2024, Russia
Odnoklassniki. Byvshih ne byvaet
Odnoklassniki. Byvshih ne byvaet
Romantic, 2024, Russia
Devil's stone 4.3
Devil's stone Devil's stone
Adventure 2024, Russia
Watch trailer
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