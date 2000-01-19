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Elena Gallardo Elena Gallardo
Kinoafisha Persons Elena Gallardo

Elena Gallardo

Elena Gallardo

Date of Birth
19 January 2000
Age
26 years old
Zodiac sign
Capricorn
Height
168 cm (5 ft 6 in)
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

A Different View 7.3
A Different View (2018)
Bitter Christmas 6.7
Bitter Christmas (2026)
Las chicas de la estación 6.7
Las chicas de la estación (2024)

Filmography

Bitter Christmas 6.7
Bitter Christmas Amarga Navidad
Drama 2026, Spain
Watch trailer
Kraken:The Black Book of Hours 6.4
Kraken:The Black Book of Hours Kraken. El libro negro de las horas
2026, Spain
Las abogadas
Las abogadas
Drama, Biography 2024, Spain
Las chicas de la estación 6.7
Las chicas de la estación Las chicas de la estación
Drama 2024, Spain
A Different View 7.3
A Different View
Drama 2018, Spain
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