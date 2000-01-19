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Elena Gallardo
Elena Gallardo
Kinoafisha
Persons
Elena Gallardo
Elena Gallardo
Elena Gallardo
Date of Birth
19 January 2000
Age
26 years old
Zodiac sign
Capricorn
Height
168 cm (5 ft 6 in)
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.3
A Different View
(2018)
6.7
Bitter Christmas
(2026)
6.7
Las chicas de la estación
(2024)
Filmography
6.7
Bitter Christmas
Amarga Navidad
Drama
2026, Spain
Watch trailer
6.4
Kraken:The Black Book of Hours
Kraken. El libro negro de las horas
2026, Spain
Las abogadas
Drama, Biography
2024, Spain
6.7
Las chicas de la estación
Las chicas de la estación
Drama
2024, Spain
7.3
A Different View
Drama
2018, Spain
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