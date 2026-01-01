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Marcel Gonzalez Marcel Gonzalez
Kinoafisha Persons Marcel Gonzalez

Marcel Gonzalez

Marcel Gonzalez

Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Berlin 7.0
Berlin (2023)
Dziki 3.7
Dziki (2026)

Filmography

Dziki 3.7
Dziki Dziki
Drama 2026, Poland
Berlin 7
Berlin
Crime, Drama 2023, Spain
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