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Morad Abdel-Fattakh
Morad Abdel-Fattakh
Kinoafisha
Persons
Morad Abdel-Fattakh
Morad Abdel-Fattakh
Morad Abdel-Fattakh
Date of Birth
16 December 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
6.2
Ekaterina Velikaya
(2024)
0.0
Vostochnaya doroga
(2026)
0.0
Aleksandr I
Filmography
Vostochnaya doroga
Drama, History
2026, Russia
6.2
Ekaterina Velikaya
Ekaterina Velikaya
Biography, History
2024, Russia
Watch trailer
Aleksandr I
Documentary, History
, Russia
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