Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Mihail Vrubel
Kinoafisha
Persons
Mihail Vrubel
Mihail Vrubel
Date of Birth
1 December 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
7.4
Povelitel vetra
(2023)
7.4
Ice
(2017)
7.3
Nika
(2022)
Filmography
7.4
Povelitel vetra
Povelitel vetra
Biography
2023, Russia
Watch trailer
7.3
Nika
Nika
Drama, Biography
2022, Russia
Watch trailer
4.9
Rashn Yug
Rashn Yug
Comedy, Romantic
2021, Russia
Watch trailer
6
Invasion
Vtorzhenie
Sci-Fi, Action
2020, Russia
Watch trailer
7.2
Ice 2
Lyod 2
Romantic, Drama
2020, Russia
Watch trailer
6.3
Sputnik
Sputnik
Sci-Fi
2019, Russia
Watch trailer
5.7
Naparnik
Naparnik
Comedy, Adventure
2017, Russia
Watch trailer
6.4
Attraction
Prityazhenie
Sci-Fi, Romantic
2017, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree