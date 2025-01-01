Menu
Michael Richards
Awards
Awards and nominations of Michael Richards
Michael Richards
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Michael Richards
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1997
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 1996
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
