Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Nika Zhukova
Nika Zhukova Nika Zhukova
Kinoafisha Persons Nika Zhukova

Nika Zhukova

Nika Zhukova

Date of Birth
18 November 2008
Age
17 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Placsa 6.9
Placsa (2023)
Kilovattino 5.6
Kilovattino (2025)
0.0
Lukomore (2026)

Filmography

Lukomore Lukomore
Family 2026, Russia
Kilovattino 5.6
Kilovattino
Comedy 2025, Russia
Plaksa. Film o filme
Plaksa. Film o filme
Documentary 2024, Russia
Placsa 6.9
Placsa
Drama, Music 2023, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more