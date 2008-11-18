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Nika Zhukova
Nika Zhukova
Kinoafisha
Persons
Nika Zhukova
Nika Zhukova
Nika Zhukova
Date of Birth
18 November 2008
Age
17 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
6.9
Placsa
(2023)
5.6
Kilovattino
(2025)
0.0
Lukomore
(2026)
Filmography
Lukomore
Lukomore
Family
2026, Russia
5.6
Kilovattino
Comedy
2025, Russia
Plaksa. Film o filme
Documentary
2024, Russia
6.9
Placsa
Drama, Music
2023, Russia
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