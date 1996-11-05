Menu
Aleksandra Buryanova
Aleksandra Buryanova
Date of Birth
5 November 1996
Age
28 years old
Zodiac sign
Scorpio
0.0
Bez prava na lyubov
(2023)
0.0
Ya vernus za toboj
(2024)
0.0
Kod lyubvi
(2025)
Actress
5
Kod lyubvi
Romantic
2025, Russia
Serdce Very
Romantic
2025, Russia
Moya sotaya svadba
Romantic
2025, Russia
Ya vernus za toboj
Romantic
2024, Russia
Bez prava na lyubov
Romantic
2023, Russia
