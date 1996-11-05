Menu
Aleksandra Buryanova
Kinoafisha Persons Aleksandra Buryanova

Date of Birth
5 November 1996
Age
28 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Bez prava na lyubov 0.0
Bez prava na lyubov (2023)
Ya vernus za toboj 0.0
Ya vernus za toboj (2024)
Kod lyubvi 0.0
Kod lyubvi (2025)

Filmography

Genre
Year
All 5 TV Shows 5 Actress 5
Kod lyubvi
Kod lyubvi
Romantic 2025, Russia
Serdce Very
Serdce Very
Romantic 2025, Russia
Moya sotaya svadba
Moya sotaya svadba
Romantic 2025, Russia
Ya vernus za toboj
Ya vernus za toboj
Romantic 2024, Russia
Bez prava na lyubov
Bez prava na lyubov
Romantic 2023, Russia
