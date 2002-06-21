Mikita Voronov

Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Date of Birth
21 June 2002
Age
23 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
6.4
Nasledie
(2023)
6.0
Nastupit leto
(2024)
5.8
Khuzhe vsekh
(2024)
6
Chudo-yudo
Chudo-yudo
Family
2026, Russia
Watch trailer
6
Nastupit leto
Nastupit leto
Crime, Drama
2024, Russia / Germany
Watch trailer
3.3
Koresha
Koresha
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
5.8
Khuzhe vsekh
Khuzhe vsekh
Comedy, Drama
2024, Russia
Watch trailer
6.4
Nasledie
Nasledie
Drama
2023, Russia
Watch trailer
5.4
Krash-test
Krash-test
Drama
2023, Russia
Watch trailer
