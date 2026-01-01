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Miriam Spumpkin
Miriam Spumpkin
Kinoafisha
Persons
Miriam Spumpkin
Miriam Spumpkin
Miriam Spumpkin
Actor type
Thriller heroine
,
Dramatic actress
Popular Films
7.0
A Time for Sunset
(2025)
6.9
Dolphin Summer
(2025)
Tickets
6.1
Family Portrait
(2023)
Filmography
6.9
Dolphin Summer
Saving Bimini
Family
2025, USA
Watch trailer
Tickets
7
A Time for Sunset
A Time for Sunset
Thriller
2025, USA
Watch trailer
6.1
Family Portrait
Family Portrait
Drama
2023, USA
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