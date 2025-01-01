Menu
Andrea Vagn Jensen
Date of Birth
22 August 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

The Angel Maker 6.4
The Angel Maker (2023)

Filmography

Genre
Year
All 1 Films 1 Actress 1
The Angel Maker 6.4
The Angel Maker Englemageren
Crime 2023, Denmark
Watch trailer
