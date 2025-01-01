Menu
Andrea Vagn Jensen
Date of Birth
22 August 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
The Angel Maker
Filmography
The Angel Maker
Crime
2023, Denmark
