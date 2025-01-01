Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Jonny Campbell Awards

Awards and nominations of Jonny Campbell

Jonny Campbell
Awards and nominations of Jonny Campbell
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Mini-Series
Winner
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
Scripted Comedy
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Single Drama
Nominee
 Single Drama
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more