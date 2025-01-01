Menu
Jonny Campbell
Awards and nominations of Jonny Campbell
Jonny Campbell
Awards and nominations of Jonny Campbell
BAFTA Awards 2014
Mini-Series
Winner
BAFTA Awards 2023
Scripted Comedy
Nominee
BAFTA Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2011
Single Drama
Nominee
Single Drama
Nominee
