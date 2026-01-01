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Natalya Garanina
Natalya Garanina
Kinoafisha
Persons
Natalya Garanina
Natalya Garanina
Natalya Garanina
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.5
Za schastem
(2021)
7.4
Yarik
(2007)
6.5
Pervokursnicy
(2023)
Filmography
Vechernyaya shkola
Comedy
2026, Russia
5.8
Ostorozhno, lyudi!
Comedy
2025, Russia
Appetit prihodit vo vremya lyubvi
Romantic
2025, Russia
5.3
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina
Comedy
2024, Russia
6.5
Pervokursnicy
Comedy
2023, Russia
6.2
Besit
Comedy
2022, Russia
7.5
Za schastem
Drama, Comedy, Romantic
2021, Russia
5.9
Zima
Zima
Drama
2019, Russia
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