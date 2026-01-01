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Natalya Garanina Natalya Garanina
Kinoafisha Persons Natalya Garanina

Natalya Garanina

Natalya Garanina

Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Za schastem 7.5
Za schastem (2021)
Yarik 7.4
Yarik (2007)
Pervokursnicy 6.5
Pervokursnicy (2023)

Filmography

Vechernyaya shkola
Vechernyaya shkola
Comedy 2026, Russia
Ostorozhno, lyudi! 5.8
Ostorozhno, lyudi!
Comedy 2025, Russia
Appetit prihodit vo vremya lyubvi
Appetit prihodit vo vremya lyubvi
Romantic 2025, Russia
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina 5.3
Fantazer, ili Udivitelnyj mir inzhenera Luzhina
Comedy 2024, Russia
Pervokursnicy 6.5
Pervokursnicy
Comedy 2023, Russia
Besit 6.2
Besit
Comedy 2022, Russia
Za schastem 7.5
Za schastem
Drama, Comedy, Romantic 2021, Russia
Zima 5.9
Zima Zima
Drama 2019, Russia
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