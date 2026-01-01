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Nick Martineau
Nick Martineau
Kinoafisha
Persons
Nick Martineau
Nick Martineau
Nick Martineau
Actor type
Dramatic actor
,
Romantic hero
,
Science-fiction hero
Popular Films
7.7
Tengoku-Daimakyou
(2023)
6.1
Fishbowl Wives
(2022)
5.7
Squid Game: The Challenge
(2023)
Filmography
5.7
Squid Game: The Challenge
Reality-TV
2023, Great Britain
7.7
Tengoku-Daimakyou
Anime, Sci-Fi, Adventure
2023, Japan
6.1
Fishbowl Wives
Drama, Romantic,
2022, Japan
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