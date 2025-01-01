Menu
Kinoafisha
Persons
Jennifer Reeder
Awards
Awards and nominations of Jennifer Reeder
Jennifer Reeder
Sundance Film Festival 2015
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2023
Best Feature Film
Nominee
Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2019
Best Feature Film
Nominee
Generation 14plus - Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2016
Generation 14plus - Best Short Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2015
Best Short film
Nominee
