Awards and nominations of Jennifer Reeder

Jennifer Reeder
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Best Feature Film
Nominee
 Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2019 Berlin International Film Festival 2019
Best Feature Film
Nominee
 Generation 14plus - Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2016 Berlin International Film Festival 2016
Generation 14plus - Best Short Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Best Short film
Nominee
