Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Zaryadin
Kinoafisha Persons Aleksandr Zaryadin

Aleksandr Zaryadin

Date of Birth
13 September 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Paltsy 0.0
Paltsy (2024)
Zagadka Monti Holla 0.0
Zagadka Monti Holla (2023)
Natali i Aleksandr 0.0
Natali i Aleksandr (2025)

Filmography

Genre
Year
All 3 TV Shows 3 Actor 3
Natali i Aleksandr
Natali i Aleksandr
Drama, History 2025, Russia
Paltsy
Paltsy
Detective, Drama 2024, Russia
Zagadka Monti Holla
Zagadka Monti Holla
Detective, Romantic 2023, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more