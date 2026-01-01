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Ianis Guerrero
Ianis Guerrero
Kinoafisha
Persons
Ianis Guerrero
Ianis Guerrero
Ianis Guerrero
Date of Birth
20 October 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Thriller hero
Popular Films
7.2
Rock, Weed and Wheels
(2025)
7.1
Nosotros los Nobles
(2013)
7.1
Señorita 89
(2022)
Filmography
7.2
Rock, Weed and Wheels
Autos, mota y rocanrol
Comedy, History, Musical
2025, Mexico
Watch trailer
7.1
Señorita 89
Drama, Thriller
2022, Chile/Spain
La Mujer Del Diablo
Drama
2022, Mexico
7.1
Nosotros los Nobles
Nosotros los Nobles
Comedy
2013, Mexico
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