Kinoafisha Persons Carolina Cavalli Awards

Awards and nominations of Carolina Cavalli

Carolina Cavalli
Venice Film Festival 2022 Venice Film Festival 2022
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Nominee
