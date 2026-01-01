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Nursim Demir
Nursim Demir Nursim Demir
Kinoafisha Persons Nursim Demir

Nursim Demir

Nursim Demir

Date of Birth
29 May 1952
Age
74 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Sen Anlat Karadeniz 6.3
Sen Anlat Karadeniz (2018)
Can Borcu 5.0
Can Borcu (2024)

Filmography

Can Borcu 5
Can Borcu
Drama 2024, Turkey
Sen Anlat Karadeniz 6.3
Sen Anlat Karadeniz
Drama 2018, Turkey
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