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Nursim Demir
Nursim Demir
Kinoafisha
Persons
Nursim Demir
Nursim Demir
Nursim Demir
Date of Birth
29 May 1952
Age
74 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
6.3
Sen Anlat Karadeniz
(2018)
5.0
Can Borcu
(2024)
Filmography
5
Can Borcu
Drama
2024, Turkey
6.3
Sen Anlat Karadeniz
Drama
2018, Turkey
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