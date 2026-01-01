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Natalia Dedeiko Natalia Dedeiko
Kinoafisha Persons Natalia Dedeiko

Natalia Dedeiko

Natalia Dedeiko

Date of Birth
25 February 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Snayper 2: Tungus 6.5
Snayper 2: Tungus (2012)
Zhizn rassudit 4.0
Zhizn rassudit (2014)
Vozmezdie 0.0
Vozmezdie (2018)

Filmography

Vozmezdie
Vozmezdie
Drama, Detective 2018, Russia
Zhizn rassudit 4
Zhizn rassudit
Drama, Romantic, 2014, Russia
Snayper 2: Tungus 6.5
Snayper 2: Tungus
Drama, War 2012, Russia
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