Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Natalia Dedeiko
Natalia Dedeiko
Kinoafisha
Persons
Natalia Dedeiko
Natalia Dedeiko
Natalia Dedeiko
Date of Birth
25 February 1983
Age
43 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.5
Snayper 2: Tungus
(2012)
4.0
Zhizn rassudit
(2014)
0.0
Vozmezdie
(2018)
Filmography
Vozmezdie
Drama, Detective
2018, Russia
4
Zhizn rassudit
Drama, Romantic,
2014, Russia
6.5
Snayper 2: Tungus
Drama, War
2012, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree