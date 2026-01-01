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Andrew Barber
Andrew Barber
Kinoafisha
Persons
Andrew Barber
Andrew Barber
Andrew Barber
Actor type
Horror actor
,
Comedy actor
,
Thriller hero
Popular Films
8.3
STILL: A Michael J. Fox Movie
(2023)
6.6
Totally Killer
(2023)
6.2
Influencers
(2025)
Filmography
6.3
Influencers
Influencers
Horror, Thriller
2025, USA
6.1
Vampire Zombies... From Space!
Vampire Zombies... From Space!
Comedy, Horror, Sci-Fi
2024, Canada
Watch trailer
8.3
STILL: A Michael J. Fox Movie
STILL: A Michael J. Fox Movie
Biography, Documentary
2023, USA
Watch trailer
6.6
Totally Killer
Totally Killer
Comedy, Horror
2023, USA
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