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Andrew Barber
Andrew Barber Andrew Barber
Kinoafisha Persons Andrew Barber

Andrew Barber

Andrew Barber

Actor type
Horror actor, Comedy actor, Thriller hero

Popular Films

STILL: A Michael J. Fox Movie 8.3
STILL: A Michael J. Fox Movie (2023)
Totally Killer 6.6
Totally Killer (2023)
Influencers 6.2
Influencers (2025)

Filmography

Influencers 6.3
Influencers Influencers
Horror, Thriller 2025, USA
Vampire Zombies... From Space! 6.1
Vampire Zombies... From Space! Vampire Zombies... From Space!
Comedy, Horror, Sci-Fi 2024, Canada
Watch trailer
STILL: A Michael J. Fox Movie 8.3
STILL: A Michael J. Fox Movie STILL: A Michael J. Fox Movie
Biography, Documentary 2023, USA
Watch trailer
Totally Killer 6.6
Totally Killer Totally Killer
Comedy, Horror 2023, USA
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