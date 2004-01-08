Menu
Alisa Kot
Alisa Kot
Date of Birth
8 January 2004
Age
21 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Romantic actress, Fantasy heroine, Dramatic actress
Popular Films
7.2
Dva kapitana
(2025)
0.0
Esli serdce drognet
(2023)
0.0
Nam ne zhit drug bez druga
(2023)
Filmography
7
Skazka o tsare Saltane
Skazka o tsare Saltane
Family, Fantasy
2026, Russia
Watch trailer
7.2
Dva kapitana
Detective
2025, Russia
Krasota
Drama
2025, Russia
Vse smeshalos v dome Avdeevyh
Romantic
2024, Russia
Ogon v moej dushe
Romantic
2024, Russia
Esli serdce drognet
Romantic
2023, Russia
Nam ne zhit drug bez druga
Romantic
2023, Russia
