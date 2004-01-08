Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Alisa Kot
Alisa Kot
Kinoafisha Persons Alisa Kot

Alisa Kot

Date of Birth
8 January 2004
Age
21 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Romantic actress, Fantasy heroine, Dramatic actress

Popular Films

Dva kapitana 7.2
Dva kapitana (2025)
Esli serdce drognet 0.0
Esli serdce drognet (2023)
Nam ne zhit drug bez druga 0.0
Nam ne zhit drug bez druga (2023)

Filmography

Genre
Year
Skazka o tsare Saltane
Skazka o tsare Saltane Skazka o tsare Saltane
Family, Fantasy 2026, Russia
Watch trailer
Dva kapitana 7.2
Dva kapitana
Detective 2025, Russia
Krasota
Drama 2025, Russia
Vse smeshalos v dome Avdeevyh
Vse smeshalos v dome Avdeevyh
Romantic 2024, Russia
Ogon v moej dushe
Ogon v moej dushe
Romantic 2024, Russia
Esli serdce drognet
Esli serdce drognet
Romantic 2023, Russia
Nam ne zhit drug bez druga
Nam ne zhit drug bez druga
Romantic 2023, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more