Tina Satter Awards

Tina Satter
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Feature Film
Nominee
 GWFF Best First Feature Award
Nominee
