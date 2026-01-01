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Filmography
Margarita Bugaeva
Margarita Bugaeva
Kinoafisha
Persons
Margarita Bugaeva
Margarita Bugaeva
Margarita Bugaeva
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
Popular Films
6.2
Bortsu ne bolno
(2010)
0.0
Za vse zaplaceno
(2021)
0.0
Hrustalnaya koroleva
(2023)
Filmography
Genre
All
Detective
Drama
Romantic
Sport
Year
All
2025
2024
2023
2021
2010
All
7
Films
1
TV Shows
6
Actress
7
Vybirayu nas
Romantic,
2025, Russia
Ostanetsa vernost
Drama, Romantic
2024, Russia
Hrustalnaya koroleva
Romantic,
2023, Russia
Mur-mur, amur
Romantic,
2023, Russia
Ya zaberu tvoyu lyubov
Romantic,
2023, Russia
Za vse zaplaceno
Romantic, Detective
2021, Russia
6.2
Bortsu ne bolno
Bortsu ne bolno
Sport, Drama
2010, Russia
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