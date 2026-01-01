Maksim Braginetz

Menu
Date of Birth
24 August 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Пустая церковь 7.4
Lyubov s riskom dlya zhizni 4.6
Princ i nishchaya 0.0
Filmography

Genre
Year
Papa dlya vseh
Drama, Romantic 2025, Russia
Princ i nishchaya
Romantic 2023, Russia
Ya nauchu tebya mechtat
Drama, Romantic 2023, Russia
Пустая церковь 7.4
Drama 2022, Belarus
Lyubov s riskom dlya zhizni 4.6
Drama 2020, Russia
