Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Maksim Braginetz
Maksim Braginetz
Kinoafisha
Persons
Maksim Braginetz
Maksim Braginetz
Maksim Braginetz
Date of Birth
24 August 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero
Popular Films
7.4
Пустая церковь
(2022)
4.6
Lyubov s riskom dlya zhizni
(2020)
0.0
Princ i nishchaya
(2023)
Filmography
Genre
All
Drama
Romantic
Year
All
2025
2023
2022
2020
All
5
Films
1
TV Shows
4
Actor
5
Papa dlya vseh
Drama, Romantic
2025, Russia
Princ i nishchaya
Romantic
2023, Russia
Ya nauchu tebya mechtat
Drama, Romantic
2023, Russia
7.4
Пустая церковь
Пустая церковь
Drama
2022, Belarus
4.6
Lyubov s riskom dlya zhizni
Drama
2020, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree