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Mariya Fefilova
Mariya Fefilova
Kinoafisha
Persons
Mariya Fefilova
Mariya Fefilova
Mariya Fefilova
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.2
Sprosite medsestru
(2021)
6.2
Piligrim
(2023)
Filmography
6.2
Piligrim
Drama, Crime, Detective
2023, Russia
7.2
Sprosite medsestru
Drama, Romantic
2021, Russia
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