Martha Claudia Moreno
Martha Claudia Moreno
Actor type
Dramatic actress, Horror actress, Comedy actress
Popular Films
6.6
I'm Going to Explode
(2008)
6.4
Huesera
(2022)
5.5
Drama/Mex
(2006)
6.4
Huesera
Drama, Horror
2022, Mexico / Peru
4.4
Loca por el trabajo
Comedy
2018, Mexico
6.6
I'm Going to Explode
Drama
2008, Mexico
5.5
Drama/Mex
Drama
2006, Mexico
