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Amy Murray
Amy Murray
Kinoafisha
Persons
Amy Murray
Amy Murray
Amy Murray
Actor type
Dramatic actress
,
Action heroine
,
Fantasy heroine
Popular Films
4.9
The Witcher: Blood Origin
(2022)
Filmography
4.9
The Witcher: Blood Origin
Drama, Action, Fantasy,
2022, USA/Hungary/Poland
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