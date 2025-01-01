Ali Ersan Duru

Menu
Date of Birth
19 September 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Action hero, Dramatic actor, Romantic hero
Popular Films
7.9
Dirilis: Ertugrul
(2014)
6.4
Kalbimin Sultani
(2019)
Filmography
6.4
Kalbimin Sultani
Drama, Romantic, History
2019, Turkey/Russia
7.9
Dirilis: Ertugrul
Action, War, History
2014, Turkey
