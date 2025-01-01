Menu
Ali Ersan Duru

Ali Ersan Duru

Date of Birth
19 September 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Action hero, Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Dirilis: Ertugrul 7.9
Dirilis: Ertugrul (2014)
Kalbimin Sultani 6.4
Kalbimin Sultani (2019)

Filmography

Genre
Year
Kalbimin Sultani 6.4
Kalbimin Sultani
Drama, Romantic, History 2019, Turkey/Russia
Dirilis: Ertugrul 7.9
Dirilis: Ertugrul
Action, War, History 2014, Turkey
