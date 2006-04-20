Menu
Anastasiya Godunova
Anastasiya Godunova
Date of Birth
20 April 2006
Age
19 years old
Zodiac sign
Aries
8.9
Placsa
(2023)
4.6
Devushka na million
(2022)
2
8.9
Placsa
Drama, Music
2023, Russia
4.6
Devushka na million
Devushka na million
Comedy, Romantic
2022, Russia
