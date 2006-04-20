Menu
Anastasiya Godunova

Date of Birth
20 April 2006
Age
19 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 1 TV Shows 1 Actress 2
Placsa 8.9
Placsa
Drama, Music 2023, Russia
Devushka na million 4.6
Devushka na million Devushka na million
Comedy, Romantic 2022, Russia
