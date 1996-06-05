Menu
Alisa Mazurina
Kinoafisha
Persons
Alisa Mazurina
Alisa Mazurina
Date of Birth
5 June 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
0.0
Lyublyu otca i syna
(2020)
0.0
Domoy!
(2022)
Filmography
Genre
All
Drama
Romantic
Thriller
Year
All
2022
2020
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actress
2
Domoy!
Domoy!
Thriller, Drama
2022, Russia
Lyublyu otca i syna
Drama, Romantic
2020, Russia
