Kinoafisha Persons Alisa Mazurina

Alisa Mazurina

Date of Birth
5 June 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Lyublyu otca i syna 0.0
Lyublyu otca i syna (2020)
Domoy! 0.0
Domoy! (2022)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 1 TV Shows 1 Actress 2
Domoy!
Domoy! Domoy!
Thriller, Drama 2022, Russia
Lyublyu otca i syna
Lyublyu otca i syna
Drama, Romantic 2020, Russia
