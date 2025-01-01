Menu
Әbilmansur Serikov
Әбілмансұр Серіков
Әбілмансұр Серіков
Date of Birth
7 December 1991
Age
33 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
8.7
Dos-Mukasan
(2022)
6.8
5:32
(2021)
5.3
Arlan. Reshayushchiy raund
(2024)
Janym Qazaqstan
Janym Qazaqstan
Comedy
2025, Kazakhstan / Turkey
Watch trailer
Gap
Gap
Comedy
2025, Kazakhstan
Watch trailer
Аш пен тоқ
Аш пен тоқ
Drama, Comedy, Fantasy
2025, Kazakhstan
Watch trailer
Qoraga kirdik
Qoraga kirdik
Drama, Comedy
2024, Kazakhstan
Watch trailer
5.3
Arlan. Reshayushchiy raund
Arlan. Reshayushchiy raund
Sport
2024, Kazakhstan
Watch trailer
Zhol
Zhol
Comedy
2023, Kazakhstan
The Gambler
Drama, Crime
2022, Kazakhstan
8.7
Dos-Mukasan
Dos-Mukasan
Biography
2022, Kazakhstan
6.8
5:32
Crime, Thriller
2021, Kazakhstan
