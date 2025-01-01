Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Әбілмансұр Серіков Әбілмансұр Серіков
Kinoafisha Persons Әбілмансұр Серіков

Әбілмансұр Серіков

Әбілмансұр Серіков

Date of Birth
7 December 1991
Age
33 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Dos-Mukasan 8.7
Dos-Mukasan (2022)
5:32 6.8
5:32 (2021)
Arlan. Reshayushchiy raund 5.3
Arlan. Reshayushchiy raund (2024)

Filmography

Genre
Year
All 9 Films 7 TV Shows 2 Actor 9
Janym Qazaqstan
Janym Qazaqstan Janym Qazaqstan
Comedy 2025, Kazakhstan / Turkey
Watch trailer
Gap
Gap Gap
Comedy 2025, Kazakhstan
Watch trailer
Аш пен тоқ
Аш пен тоқ Аш пен тоқ
Drama, Comedy, Fantasy 2025, Kazakhstan
Watch trailer
Qoraga kirdik
Qoraga kirdik Qoraga kirdik
Drama, Comedy 2024, Kazakhstan
Watch trailer
Arlan. Reshayushchiy raund 5.3
Arlan. Reshayushchiy raund Arlan. Reshayushchiy raund
Sport 2024, Kazakhstan
Watch trailer
Zhol
Zhol Zhol
Comedy 2023, Kazakhstan
The Gambler
The Gambler
Drama, Crime 2022, Kazakhstan
Dos-Mukasan 8.7
Dos-Mukasan Dos-Mukasan
Biography 2022, Kazakhstan
5:32 6.8
5:32
Crime, Thriller 2021, Kazakhstan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more