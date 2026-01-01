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Nikita Kravchuk
Nikita Kravchuk
Kinoafisha
Persons
Nikita Kravchuk
Nikita Kravchuk
Nikita Kravchuk
Popular Films
7.9
Kommersant
(2026)
Tickets
7.8
Frendzona
(2021)
Filmography
7.9
Kommersant
Drama, Adaptation
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
7.8
Frendzona
Romantic, Drama
2021, Russia
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