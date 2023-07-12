Aleksandr Orlovsky

Menu
Date of Birth
4 July 1962
Age
61 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
12 July 2023

Popular Films

Transit 6.8
Transit (2006)
Moskovskiy dvorik 0.0
Moskovskiy dvorik (2010)
Azazel 0.0
Azazel (2002)

Filmography

Genre
Year
Films 1 TV Shows 4
Moskovskiy dvorik
Moskovskiy dvorik
Drama, War 2010, Russia
Perom i shpagoy
Perom i shpagoy
Adventure, History 2008, Russia
Transit 6.8
Transit Peregon
Drama, Comedy, War 2006, Russia
Mentovskie vojny
Mentovskie vojny
Drama, Action, Crime 2005, Russia
Azazel
Azazel
Crime, Detective 2002, Russia
