Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Orlovsky
Aleksandr Orlovsky
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Orlovsky
Aleksandr Orlovsky
Aleksandr Orlovsky
Date of Birth
4 July 1962
Age
61 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
12 July 2023
Popular Films
6.8
Transit
(2006)
0.0
Moskovskiy dvorik
(2010)
0.0
Azazel
(2002)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Drama
History
War
Year
All
2010
2008
2006
2005
2002
All
5
Films
1
TV Shows
4
Actor
5
Moskovskiy dvorik
Drama, War
2010, Russia
Perom i shpagoy
Adventure, History
2008, Russia
6.8
Transit
Peregon
Drama, Comedy, War
2006, Russia
Mentovskie vojny
Drama, Action, Crime
2005, Russia
Azazel
Crime, Detective
2002, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree