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Lev Zulkarnaev
Lev Zulkarnaev
Kinoafisha
Persons
Lev Zulkarnaev
Lev Zulkarnaev
Lev Zulkarnaev
Date of Birth
9 February 2000
Age
26 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Science-fiction hero
Popular Films
7.7
Puteshestvie na solntse i obratno
(2025)
7.6
Slovo pacana. Krov na asfalte
(2023)
6.8
Deti peremen
(2024)
Filmography
Moshennik. Istoriya klouna
Comedy, Drama
2027, Russia
Otel «U pogibshego alpinista»
Otel «U pogibshego alpinista»
Detective, Sci-Fi, Drama
2027, Russia
Watch trailer
1001 noch
Adventure
2027, Russia
Trudno byt bogom
Sci-Fi, Drama
2026, Russia
6.4
Buratino
Buratino
Family, Adventure
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Korolevstvo krivyh zerkal
Korolevstvo krivyh zerkal
Family
2026, Russia
Shum vremeni
Biography, Drama, History
2026, Russia
Noveyshie priklyucheniya Petrova i Vasechkina v gorah Kavkaza
Family
2026, Russia
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