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Lev Zulkarnaev
Lev Zulkarnaev Lev Zulkarnaev
Kinoafisha Persons Lev Zulkarnaev

Lev Zulkarnaev

Lev Zulkarnaev

Date of Birth
9 February 2000
Age
26 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Science-fiction hero

Popular Films

7.7
Puteshestvie na solntse i obratno (2025)
Slovo pacana. Krov na asfalte 7.6
Slovo pacana. Krov na asfalte (2023)
Deti peremen 6.8
Deti peremen (2024)

Filmography

Moshennik. Istoriya klouna
Comedy, Drama 2027, Russia
Otel «U pogibshego alpinista»
Otel «U pogibshego alpinista» Otel «U pogibshego alpinista»
Detective, Sci-Fi, Drama 2027, Russia
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