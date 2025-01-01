Menu
Jessica Gunning
Golden Globes, USA 2025 Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Winner
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
Winner
