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Leonid Timtsunik
Leonid Timtsunik
Kinoafisha
Persons
Leonid Timtsunik
Leonid Timtsunik
Leonid Timtsunik
Date of Birth
2 August 1953
Age
73 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
The Adventurer
Popular Films
8.4
Sudba barabanschika
(2024)
Tickets
7.0
COMA
(2019)
6.5
Rozysk
(2013)
Filmography
6.1
Krasnyj 5
Comedy
2024, Russia
8.4
Sudba barabanschika
Drama, Adventure
2024, Russia
Watch trailer
Tickets
7
COMA
Koma
Sci-Fi, Action, Adventure
2019, Russia
Watch trailer
5.4
Black Pea Coats
War,
2018, Russia
Sledstvie lyubvi
Romantic, Detective,
2017, Russia
6.5
Rozysk
Drama, Crime, Detective
2013, Russia
6.1
Trudno byt bogom
Trudno byt bogom
Sci-Fi
2013, Russia
Watch trailer
Petrovka, 38. Komanda Semenova
Crime, Detective
2009, Russia
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