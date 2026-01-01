Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Leonid Timtsunik
Leonid Timtsunik Leonid Timtsunik
Kinoafisha Persons Leonid Timtsunik

Leonid Timtsunik

Leonid Timtsunik

Date of Birth
2 August 1953
Age
73 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, The Adventurer

Popular Films

Sudba barabanschika 8.4
Sudba barabanschika (2024)
COMA 7.0
COMA (2019)
Rozysk 6.5
Rozysk (2013)

Filmography

Krasnyj 5 6.1
Krasnyj 5
Comedy 2024, Russia
Sudba barabanschika 8.4
Sudba barabanschika
Drama, Adventure 2024, Russia
Watch trailer
Tickets
COMA 7
COMA Koma
Sci-Fi, Action, Adventure 2019, Russia
Watch trailer
Black Pea Coats 5.4
Black Pea Coats
War, 2018, Russia
Sledstvie lyubvi
Sledstvie lyubvi
Romantic, Detective, 2017, Russia
Rozysk 6.5
Rozysk
Drama, Crime, Detective 2013, Russia
Trudno byt bogom 6.1
Trudno byt bogom Trudno byt bogom
Sci-Fi 2013, Russia
Watch trailer
Petrovka, 38. Komanda Semenova
Petrovka, 38. Komanda Semenova
Crime, Detective 2009, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more