Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Celine Held
Awards
Awards and nominations of Celine Held
Celine Held
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Celine Held
Cannes Film Festival 2018
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Venice Film Festival 2020
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Winner
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2019
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree