Kinoafisha Persons Celine Held Awards

Celine Held
Awards and nominations of Celine Held
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Winner
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2019 Sundance Film Festival 2019
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
