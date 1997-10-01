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Minori Suzuki
Minori Suzuki Minori Suzuki
Kinoafisha Persons Minori Suzuki

Minori Suzuki

Minori Suzuki

Date of Birth
1 October 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Libra
Height
160 cm (5 ft 3 in)
Actor type
Fantasy heroine, Voice actress, The Adventurer

Popular Films

Pluto 7.9
Pluto (2023)
Ascendance of a Bookworm 7.8
Ascendance of a Bookworm (2019)
Grand Blue 7.7
Grand Blue (2018)

Filmography

Zenshuu
Zenshuu
Anime, Fantasy, Action 2025, Japan
Tasokare Hotel 6.5
Tasokare Hotel
Anime, Fantasy, Mystery 2025, Japan
Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing 7.3
Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing Gekijôban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku
Animation, Music 2025, Japan
Labyrinth 5.8
Labyrinth Labyrinth
Adventure, Animation, Fantasy 2025, Japan
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Umamusume: Pretty Derby - Beginning of a New Era 7.6
Umamusume: Pretty Derby - Beginning of a New Era ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
Animation, Drama, Comedy, Fantasy 2024, Japan
Pluto 7.9
Pluto
Anime, Sci-Fi, Mystery, 2023, Japan
Sugar Apple Fairy Tale 7.3
Sugar Apple Fairy Tale
Anime, Fantasy 2023, Japan
Sabikui Bisco 6.8
Sabikui Bisco
Anime, Action, Sci-Fi, Fantasy 2022, Japan
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