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Minori Suzuki
Minori Suzuki
Kinoafisha
Persons
Minori Suzuki
Minori Suzuki
Minori Suzuki
Date of Birth
1 October 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Libra
Height
160 cm (5 ft 3 in)
Actor type
Fantasy heroine
,
Voice actress
,
The Adventurer
Popular Films
7.9
Pluto
(2023)
7.8
Ascendance of a Bookworm
(2019)
7.7
Grand Blue
(2018)
Filmography
Zenshuu
Anime, Fantasy, Action
2025, Japan
6.5
Tasokare Hotel
Anime, Fantasy, Mystery
2025, Japan
7.3
Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing
Gekijôban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku
Animation, Music
2025, Japan
5.8
Labyrinth
Labyrinth
Adventure, Animation, Fantasy
2025, Japan
Watch trailer
7.6
Umamusume: Pretty Derby - Beginning of a New Era
ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
Animation, Drama, Comedy, Fantasy
2024, Japan
7.9
Pluto
Anime, Sci-Fi, Mystery,
2023, Japan
7.3
Sugar Apple Fairy Tale
Anime, Fantasy
2023, Japan
6.8
Sabikui Bisco
Anime, Action, Sci-Fi, Fantasy
2022, Japan
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