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Agniya Vorobyeva Agniya Vorobyeva
Kinoafisha Persons Agniya Vorobyeva

Agniya Vorobyeva

Agniya Vorobyeva

Actor type
Dramatic actress, Science-fiction heroine, The Adventurer

Popular Films

Mira 7.2
Mira (2022)
Na ldy 0.0
Na ldy (2026)
Operator sluzhby spaseniya 112 0.0
Operator sluzhby spaseniya 112 (2023)

Filmography

Na ldy
Na ldy
Drama, Detective 2026, Russia
Na krayu detstva
Na krayu detstva
Drama, History, Short 2026, Russia
Operator sluzhby spaseniya 112
Operator sluzhby spaseniya 112
Drama 2023, Russia
Mira 7.2
Mira Mira
Sci-Fi, Adventure, Drama, Family 2022, Russia
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Operator sluzhby spaseniya 112 Operator sluzhby spaseniya 112
Drama, Short, Thriller 2022, Russia
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