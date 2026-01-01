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Agniya Vorobyeva
Agniya Vorobyeva
Kinoafisha
Persons
Agniya Vorobyeva
Agniya Vorobyeva
Agniya Vorobyeva
Actor type
Dramatic actress
,
Science-fiction heroine
,
The Adventurer
Popular Films
7.2
Mira
(2022)
0.0
Na ldy
(2026)
0.0
Operator sluzhby spaseniya 112
(2023)
Filmography
Na ldy
Drama, Detective
2026, Russia
Na krayu detstva
Drama, History, Short
2026, Russia
Operator sluzhby spaseniya 112
Drama
2023, Russia
7.2
Mira
Mira
Sci-Fi, Adventure, Drama, Family
2022, Russia
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Operator sluzhby spaseniya 112
Operator sluzhby spaseniya 112
Drama, Short, Thriller
2022, Russia
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