Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Merve Dizdar Awards

Awards and nominations of Merve Dizdar

Merve Dizdar
Awards and nominations of Merve Dizdar
Cannes Film Festival 2023 Cannes Film Festival 2023
Best Actress
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more