Awards and nominations of Dean Fleischer-Camp

Dean Fleischer-Camp
Academy Awards, USA 2023 Academy Awards, USA 2023
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
Best Animated Feature Film
Nominee
Sundance Film Festival 2014 Sundance Film Festival 2014
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
US Fiction
Nominee
