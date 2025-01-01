Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Dean Fleischer-Camp
Awards
Awards and nominations of Dean Fleischer-Camp
Dean Fleischer-Camp
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Dean Fleischer-Camp
Academy Awards, USA 2023
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2023
Best Animated Feature Film
Nominee
Sundance Film Festival 2014
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 2011
US Fiction
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree