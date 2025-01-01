Menu
Russian
Awards and nominations of Sam Jay

Sam Jay
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
